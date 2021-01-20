14
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بستاني لـ"الأنباء": على الحريري مواجهة التحديات وليس الاعتذار
Lebanon 24
20-01-2021
|
00:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى عضو "تكتل لبنان القوي" رئيس لجنة الاقتصاد النيابية د. فريد بستاني، أن "اعتذار الرئيس المكلف ايا يكن، مسؤولية وطنية واخلاقية كبرى، وعليه التحلي بها حال انسداد افق التأليف امامه، علما ان المطلوب اليوم من الرئيس الحريري، ليس الاعتذار، بل مواجهة التحديات، عبر تأليف حكومته اليوم قبل الغد، لان الاعتذار مضيعة للوقت، اذ انه سيعيدنا الى مربع الاستشارات النيابية الملزمة ومنه الى التكليف ومن ثم الى نفق التأليف".
ولفت بستاني في تصريح لـ "الأنباء"، الى ان "ممارسة الحكم لا تقوم على وجود كيمياء او انسجام شخصي بين الرؤساء الثلاثة، انما تقوم على المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقهم، لذلك يعتبر بستاني ان من الحكمة اليوم، خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية، ان نضع كل تلك الشكوك والتكهنات جانبا، وان نتجه الى ما فيه خير ومصلحة البلاد، إذ لا يجوز التلهي بالتوصيفات والتفسيرات، فيما البلاد بحاجة الى وجود حكومة فاعلة لانتشالها من الغرق".
وأردف بستاني: "كلام البطريرك الراعي من ذهب، خصوصا انه يصب في مصلحة توحيد المعايير الذي يطالب به رئيس الجمهورية، كصيغة اساسية لاستيلاد فريق عمل حكومي قادر على تحقيق انجازات كبيرة من مستوى الخروج من الأزمة"، معربا بالتالي ازاء مشهد المراوحة في تشكيل الحكومة، عن امله بدخول فرنسا والرئيس بري على خط الحلحلة، الى جانب مساعي البطريرك الراعي مشكورا، داعيا من جهة ثانية الرئيس الحريري الى تحمل مسؤولياته في هذه المرحلة الصعبة والحرجة من تاريخ لبنان، والمرشحة بسبب عدم وجود حكومة اصيلة، للتفاقم على كافة المستويات، لاسيما على المستوى الاقتصادي والنقدي والاجتماعي، كاشفا عن انه سيطلب خلال الايام المقبلة، ومن موقعه كرئيس للجنة الاقتصاد النيابية، اعلان حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية لمواجهة الاسوأ، ولتحفيز خطة ترشيد الدعم، واطلاق البطاقة التموينية.
المصدر:
الانباء الكويتية
تابع
الأكثر قراءة
نداء هام من الحريري إلى اللبنانيين.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
نداء هام من الحريري إلى اللبنانيين.. هذا ما جاء فيه
11:05 | 2021-01-19
19/01/2021 11:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني أبو جودة يكسر الحجر المنزلي.. ويحتفل بعيد ميلاده مع شخص مميز (صور)
Lebanon 24
طوني أبو جودة يكسر الحجر المنزلي.. ويحتفل بعيد ميلاده مع شخص مميز (صور)
08:30 | 2021-01-19
19/01/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يجب أن نصدّق "حزب الله"!
Lebanon 24
كان يجب أن نصدّق "حزب الله"!
09:00 | 2021-01-19
19/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولة قرّرت استيفاء الضرائب والرسوم على سعر دولار السوق الموازية
Lebanon 24
الدولة قرّرت استيفاء الضرائب والرسوم على سعر دولار السوق الموازية
06:30 | 2021-01-19
19/01/2021 06:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وضعه على آلة الأوكسجين بسبب مضاعفات كورونا.. ممثلة تنشر صورها مع فادي ابراهيم وتطمئن!
Lebanon 24
بعد وضعه على آلة الأوكسجين بسبب مضاعفات كورونا.. ممثلة تنشر صورها مع فادي ابراهيم وتطمئن!
15:36 | 2021-01-19
19/01/2021 03:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:41 | 2021-01-20
توجّه غداً لتمديد الإقفال حتى منتصف شباط
01:27 | 2021-01-20
دياب يهدف الى تفعيل العملية الحكومية
01:15 | 2021-01-20
مسعى بعيد عن الأضواء للبطريرك الراعي على خط عون - الحريري
01:03 | 2021-01-20
دياب يسابق عاصفة الإنهيار الكبير
00:58 | 2021-01-20
شكوى من تراجع خدمات وتساب
00:44 | 2021-01-20
تحرّكات لردم الهوّة وجمع عون والحريري
فيديو
"الأرض الخارقة".. اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي! (فيديو)
Lebanon 24
"الأرض الخارقة".. اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي! (فيديو)
18:00 | 2021-01-19
20/01/2021 03:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تكشف عن مواصفات ساعتها المنزلية الذكية! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تكشف عن مواصفات ساعتها المنزلية الذكية! (فيديو)
15:00 | 2021-01-19
20/01/2021 03:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بهدفيْ إبراهيموفيتش.. "ميلان" يعود لصدارة الدوري الإيطالي منفرداً (فيديو)
Lebanon 24
بهدفيْ إبراهيموفيتش.. "ميلان" يعود لصدارة الدوري الإيطالي منفرداً (فيديو)
15:00 | 2021-01-19
20/01/2021 03:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact