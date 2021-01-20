المستقبل ل"الأنباء": الحريري حصل على التكليف بأصوات النواب

ردا على دعوات التيار الحر الرئيس المكلف إلى الاعتذار نتيجة عجزه عن تشكيل الحكومة، قالت مصادر تيار المستقبل لصحيفة "الأنباء" الكويتية إن "الرئيس سعد الحريري حصل على التكليف بتشكيل الحكومة بأصوات النواب".

واضافت المصادر أن "رئيس الحكومة سمته الأكثرية النيابية وألزمت رئيس الجمهورية باسمه، وهو يخضع في ولايته لمحاسبة النواب والشارع".