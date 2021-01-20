14
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تحرّكات لردم الهوّة وجمع عون والحريري
Lebanon 24
20-01-2021
|
00:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعوّل أوساط سياسية بارزة على تحرّك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لردم الهوّة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري، انطلاقاً من جوهر المبادرة البطريركية، التي أطلقها الكاردينال بشارة الراعي، لجمع عون والحريري بهدف إزالة العراقيل من أمام ولادة الحكومة.
وقالت الأوساط لـ"السياسة" إن "الراعي يبارك تحرك اللواء إبراهيم الذي يقوم بجهد لافت من أجل توفي الأجواء المناسبة التي تسمح بعودة التواصل بين عون والحريري"، مشيرة إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس بعيداً من هذه الأجواء".
وأضافت: إن ما أملى تحرك إبراهيم، هو أن وضع لبنان المنهار على الصعد كافة، ما عاد يتحمل مناكفات وسجالات عقيمة لا تطعم خبزاً ولا تأتي بلقاحات إلى اللبنانيين ولا تدخل قرشاً لا إلى الخزينة الفارغة ولا إلى جيوب الناس الذين احتجزت اموالهم"، موضحة أن "هذه الازمة المتعددة الأوجه، التي تتهدد لبنان كوطن ودولة، كما قال وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان منذ أسابيع، تتطلب اتفاقاً استثنائيا، وتجاوزاً للذات والحسابات الفردية والفئوية الخاصة".
المصدر: السياسة الكويتبة
تابع
الأكثر قراءة
نداء هام من الحريري إلى اللبنانيين.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
نداء هام من الحريري إلى اللبنانيين.. هذا ما جاء فيه
11:05 | 2021-01-19
19/01/2021 11:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني أبو جودة يكسر الحجر المنزلي.. ويحتفل بعيد ميلاده مع شخص مميز (صور)
Lebanon 24
طوني أبو جودة يكسر الحجر المنزلي.. ويحتفل بعيد ميلاده مع شخص مميز (صور)
08:30 | 2021-01-19
19/01/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يجب أن نصدّق "حزب الله"!
Lebanon 24
كان يجب أن نصدّق "حزب الله"!
09:00 | 2021-01-19
19/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولة قرّرت استيفاء الضرائب والرسوم على سعر دولار السوق الموازية
Lebanon 24
الدولة قرّرت استيفاء الضرائب والرسوم على سعر دولار السوق الموازية
06:30 | 2021-01-19
19/01/2021 06:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وضعه على آلة الأوكسجين بسبب مضاعفات كورونا.. ممثلة تنشر صورها مع فادي ابراهيم وتطمئن!
Lebanon 24
بعد وضعه على آلة الأوكسجين بسبب مضاعفات كورونا.. ممثلة تنشر صورها مع فادي ابراهيم وتطمئن!
15:36 | 2021-01-19
19/01/2021 03:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:41 | 2021-01-20
توجّه غداً لتمديد الإقفال حتى منتصف شباط
01:27 | 2021-01-20
دياب يهدف الى تفعيل العملية الحكومية
01:15 | 2021-01-20
مسعى بعيد عن الأضواء للبطريرك الراعي على خط عون - الحريري
01:03 | 2021-01-20
دياب يسابق عاصفة الإنهيار الكبير
00:58 | 2021-01-20
شكوى من تراجع خدمات وتساب
00:37 | 2021-01-20
ربط
فيديو
"الأرض الخارقة".. اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي! (فيديو)
Lebanon 24
"الأرض الخارقة".. اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي! (فيديو)
18:00 | 2021-01-19
20/01/2021 03:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تكشف عن مواصفات ساعتها المنزلية الذكية! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تكشف عن مواصفات ساعتها المنزلية الذكية! (فيديو)
15:00 | 2021-01-19
20/01/2021 03:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بهدفيْ إبراهيموفيتش.. "ميلان" يعود لصدارة الدوري الإيطالي منفرداً (فيديو)
Lebanon 24
بهدفيْ إبراهيموفيتش.. "ميلان" يعود لصدارة الدوري الإيطالي منفرداً (فيديو)
15:00 | 2021-01-19
20/01/2021 03:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact