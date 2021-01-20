قالت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن "مسعى الرئيس حسان دياب يهدف الى تفعيل العملية الحكومية، ولكن المصادر قالت أن "التركيز الأول والأساس يقوم على اهمية اللقاء بين الرئيسين عون والحريري لانه طريق الحل الأمثل".

وأشارت إلى أن "دياب يحاول المساعدة في تدوير زوايا".

ولفتت أوساط مراقبة في هذا المجال إلى أن "دياب لا يحمل أفكارا معينة أو طروحات فهو يدرك أن الأمر منوط برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ولكنه يعمل كما وسطاء الخير وما فهم أن كُلاًّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم يمانعا مواصلة النقاش على ان يحدد الموعد بينهما في وقت لاحق دون معرفة ما إذا كان اجتماعهما المقبل سيعقد قبل سفر الحريري المقبل إلى الخارج".