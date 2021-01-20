توجّه غداً لتمديد الإقفال حتى منتصف شباط

يجتمع المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا غداً، للبحث في وضعية الاقفال، واتخاذ القرار المناسب، لجهة تمديد فترة إعلان حالة الطوارئ الصحية.



ورجحت مصادر معنية عبر "اللواء" ان "يتخذ المجلس الأعلى للدفاع قرارا بتمديد الأقفال العام لمواجهة وباء كورونا بفعل استمرار تزايد الإصابات وارتفاع حالات الوفاة قد يتشعب النقاش ليشمل موضوع الاستشفاء باعتبار أن البلد في حال طوارئ صحية وتطرح في الاجتماع نتائج الاقفال الذي ينتهي الاثنين المقبل ودراسة استراتيجية جديدة بعد تسلم توصيات لجنة كورونا التي تسبق اجتماع المجلس الأعلى للدفاع".