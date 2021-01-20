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لبنان
خطوط مع بايدن
Lebanon 24
20-01-2021
|
04:05
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بدأت احزاب مسيحية معروفة عملية جس نبض إمكان فتح خطوط مع الرئيس الأميركي الجديد عبر وسطاء لابعاد شبح العقوبات عنها والتعاون في المرحلة المقبلة.
المصدر: النهار
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