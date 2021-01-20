لبنان

تورط الجمارك..

Lebanon 24
20-01-2021 | 04:18
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تحدثت مصادر أمنية عن اكتشاف تورط عدد من عناصر مديرية الجمارك في مطار بيروت، بينهم مراقب متوارٍ عن الأنظار، في عمليات تهريب مخدرات.
المصدر: نداء الوطن
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الجمارك

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