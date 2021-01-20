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لبنان
تخزين مواد مدعومة
Lebanon 24
20-01-2021
|
04:25
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تردّد أن كميات كبيرة من المواد المدعومة من وزارة الإقتصاد، من سكر وطحين ومواد غذائية، مخزنة في مستودعات يملكها شخص قريب من «التيار الوطني الحر» في البترون وشكا ويبيع هذه المواد في السوق بأسعار غير مدعومة.
المصدر: نداء الوطن
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