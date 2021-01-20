تخزين مواد مدعومة

تردّد أن كميات كبيرة من المواد المدعومة من وزارة الإقتصاد، من سكر وطحين ومواد غذائية، مخزنة في مستودعات يملكها شخص قريب من «التيار الوطني الحر» في البترون وشكا ويبيع هذه المواد في السوق بأسعار غير مدعومة.