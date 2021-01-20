المستشفى الكندي مركز للحجر؟

دعت اوساط طبية متنية وزير الصحة الى تحويل المستشفى الكندي من مستشفى لحجر المصابين بكورونا وعلاجات اولية الى مستشفى يعالج المصابين في العناية الفائقة ايضا وذلك بسبب الاصابات المرتفعة وحاجة المنطقة الملحة اليه.