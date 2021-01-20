لبنان

المستشفى الكندي مركز للحجر؟

Lebanon 24
20-01-2021 | 04:28
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دعت اوساط طبية متنية وزير الصحة الى تحويل المستشفى الكندي من مستشفى لحجر المصابين بكورونا وعلاجات اولية الى مستشفى يعالج المصابين في العناية الفائقة ايضا وذلك بسبب الاصابات المرتفعة وحاجة المنطقة الملحة اليه.
المصدر: نداء الوطن
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المستشفى الكندي

كورونا

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