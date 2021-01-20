لبنان

مصدر نيابي يحذر

Lebanon 24
20-01-2021 | 06:23
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مرجع نيابي يبدي حذره من الإنخراط في أي مسعى غير مضمون النتيجة لأكثر من اعتبار، بحسب أسرار "الأنباء". 

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