لبنان

محيط عون ممتعض من موقف الراعي.. والطابة ليست عند الحريري

Lebanon 24
20-01-2021 | 06:22
A-
A+
Doc-P-785886-637467208164791810.jpg
Doc-P-785886-637467208164791810.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب وليد شقير في "نداء الوطن": قد يكون لمبادرة رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب تفسيرات عدة لكن التفسير الذي لدى معظم الفرقاء المعنيين، سواء كانت لها نتائج عملية أم لا، هو أن محيط الرئيس ميشال عون لم يكن مرتاحاً لمسعى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي حين حث بعبدا والرئيس المكلف سعد الحريري على التفاهم، منذ زار عون مطلع الشهر الماضي، بعد أن التقى الحريري، فأنتجت جهوده في 9 الجاري تقديم الحريري لائحة الـ18 وزيراً التي رفضها رئيس الجمهورية. وقد يكون دياب وجد نافذة كي يبادر أو كي يضفي على رد الزيارة للحريري حين زار السراي الحكومي تضامناً مع رئاسة الحكومة بعد الادعاء عليه في إطار التحقيق بالمسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت، مهمة التوسط بين عون وزعيم "المستقبل".

تحوَّل عدم ارتياح محيط الرئاسة إلى امتعاض حيال إلحاح بكركي. وعلى رغم أن البطريرك تقصّد في عظاته توزيع المسؤولية عن تأخير إنجاز الحكومة بالتساوي بين الرئيسين، من باب تجنب إشعار عون بأنه ينحاز إلى الحريري، ومع أنه أبدى تفهماً لوجهة نظر جبران باسيل بأنه لا بد لرئيس الجمهورية أن يكون له رأيه بالوزراء ولا سيما المسيحيين، فإنه كان اطلع من الحريري على واقعة اختياره 4 وزراء ممن سماهم عون، إضافة إلى أحد من اختارهم هو من أصدقاء "التيار الحر"...

بينما كان محيط عون يعبر عن امتعاضه من موقف الراعي لأنه ضاغط عليه، بالخفاء، بات أكثر وضوحاً في تعبيره عن امتعاضه أمام بعض المعنيين، إثر عظة الراعي الأحد الماضي التي طالب فيها الرئيس عون بالمبادرة إلى الاتصال بالحريري لاستئناف البحث بالحكومة. فريق الرئاسة يقول إنه ينتظر من الحريري أن يجيب عون على مطلبه تسمية وزيري الداخلية والعدل إضافة للدفاع، فيما سائر المعنيين بجهود تسريع التأليف يعتقدون أن المبادرة يفترض أن تأتي من عون، بعد الإهانة التي تعرض لها الرئيس المكلف في الفيديو المسرب قبل 8 أيام، الذي وصف فيه رئيس الجمهورية الحريري بأنه "يكذب".
 
في اختصار الطابة ليست عند الحريري. وتكريس هذا الانطباع من خلال المبادرات الحاصلة هو ما بات يزعج رجال القصر الرئاسي الذي ما زال على موقفه بالإصرار على تسمية الوزراء المسيحيين في الحكومة المقبلة، بعد إحباط مطلبه بإزاحة الحريري ودفعه إلى الاعتذار، الذي لم يماشِهِ فيه حليفه "حزب الله". فالأخير لا يريد إضافة توتر شيعي سني إلى التوترات التي يحفل بها المسرح السياسي وتشمل توجيه أصابع الاتهام إليه بانه يعرقل تأليف الحكومة من ضمن حسابات إقليمية تخدم إيران.


لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
المصدر: نداء الوطن
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2021-01-20
08:47 | 2021-01-20
08:04 | 2021-01-20
08:00 | 2021-01-20
07:45 | 2021-01-20
07:32 | 2021-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website