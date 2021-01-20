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لبنان
مبادرة اللواء إبراهيم.. لقاء مع الحريري ونقاش بموضوع الحكومة
Lebanon 24
20-01-2021
|
06:25
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كتبت "الأخبار": "لا يزال اللواء عباس إبراهيم إبراهيم يعمل بمبادرة فردية، وقد التقى الرئيس المكلف سعد الحريري بعد عودة الأخير من الإمارات، وتناول اللقاء موضوع تأليف الحكومة، وأكد فيه الحريري أيضاً على الانفتاح".
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الحكومة
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