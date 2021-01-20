مبادرة اللواء إبراهيم.. لقاء مع الحريري ونقاش بموضوع الحكومة

كتبت "الأخبار": "لا يزال اللواء عباس إبراهيم إبراهيم يعمل بمبادرة فردية، وقد التقى الرئيس المكلف سعد الحريري بعد عودة الأخير من الإمارات، وتناول اللقاء موضوع تأليف الحكومة، وأكد فيه الحريري أيضاً على الانفتاح".