لبنان

من الخط نفسه.. خلافات بين وزير سابق وآخر حالي

Lebanon 24
20-01-2021 | 06:58
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انتقد وزير سابق وزيراً حالياً أكثر من مرة وهما ينتميان الى الخط نفسه ما يدل على وجود خلافات بينهما، بحسب أسرار "الجمهورية". 
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