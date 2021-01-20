لبنان

مقاربة لتأليف الحكومة

Lebanon 24
20-01-2021 | 07:01
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يستند مسؤولون في تيار كبير في صحة مقاربة رئيس التيار لتأليف الحكومة الى كلام مرجعية روحية الذي يتماهى مع هذه المقاربة، بحسب أسرار "الجمهورية". 
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الحكومة

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