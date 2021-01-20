مفاوضات وعقل ودم بارد

يتعزز الإنقسام يومياً حول إجراء تقترحه جهات لتعزز موقف لبنان في مفاوضات قاسية يجريها ومسؤولوه يتصرفون بعقل ودم بارد لمعالجة الموقف، بحسب أسرار "الجمهورية".