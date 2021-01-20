منها سالكة وأخرى مقطوعة.. إليكم حال الطرقات الجبلية

أفادت غرفة التحكم المروري أن وضع الطرق الجبلية صباح اليوم الأربعاء كالآتي:

- عيناتا - الارز مقطوعة وضمن الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي- كفرذبيان - حدث بعلبك مقطوعة وفاريا سالكة حتى ساحة وردة- جرد مربين - الهرمل مقطوعة- العاقورة - حدث بعلبك مقطوعة- معاصر الشوف - كفريا مقطوعة- طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية- طريق ترشيش - زحلة سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية.