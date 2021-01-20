10
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
10
o
جونية
9
o
النبطية
2
o
زحلة
9
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
جولة دياب أتت بناء على طلب عون؟
Lebanon 24
20-01-2021
|
07:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
في قراءتها لجولة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، اجمعت مصادر بعبدا و«بيت الوسط» على عدم تحميلها ما يتجاوز مضمون تصريحاته في المقار التي شملتها.
وقالت مصادر بعبدا لـ«الجمهورية» ان دياب كان قد أطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على جولته، حيث ابلغ اليه انه لا يمكنه ان يبقى متفرّجاً على ما يجري، وانه ينوي القيام بجولة على «بيت الوسط» وعين التينة ليؤكد الحاجة الى تشكيل حكومة جديدة وتخطي الظروف التي ادت الى التعقيدات التي حالت دون اتمام العملية الدستورية، وانه يتخوف من النتائج الكارثية التي ستؤدي اليها على كل المستويات، لا سيما منها تلك التي تؤشّر الى ما لا يحمد عقباه، وانه يرغب في ان تكون خاتمة جولته في بعبدا، فتمنى عون له التوفيق مؤكدا انه في انتظاره.
وعليه، فقد نفت هذه المصادر اي رواية تتحدث عن احتمال ان تكون جولة دياب تمت بناء على طلب من رئيس الجمهورية الذي ناقش وإيّاه نتائج الجولة ومدى استعداد جميع الاطراف للاسراع في عملية التأليف، متمنيا ان تكون هذه الانطباعات في محلها، وتمنى له التوفيق في مسعاه وانه في انتظار النتائج التي يمكن ان ينتهي اليها.
ونقلت اوساط عليمة لـ«الجمهورية» عن الرئيس المكلف سعد الحريري قوله لمحيطه ان التصريحات التي اعقبت اللقاء بينه وبين دياب كافية للتعبير عن نتائجه، فدياب رَغِب القيام بهذه الجولة التي شملت عون وبري، وانه استمع اليه مشددا على اهمية الاسراع في عملية التأليف. ولفت الحريري الى أن ما حال دون اتمام العملية معروف لدى الجميع، وانه ادى واجباته كاملة وقام بما قام به من جولات وزيارات الى القصر الجمهوري، الى ان انتهت الى ما انتهت اليه بعلم الجميع. وأبدى استعداده للقيام بما هو مطلوب منه وفق ما اناط الدستور به من صلاحيات ومهمات، وانه على استعداد لاستكمال ما بدأه في هذا الإطار.
المصدر: الجمهورية
تابع
الأكثر قراءة
نداء هام من الحريري إلى اللبنانيين.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
نداء هام من الحريري إلى اللبنانيين.. هذا ما جاء فيه
11:05 | 2021-01-19
19/01/2021 11:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وضعه على آلة الأوكسجين بسبب مضاعفات كورونا.. ممثلة تنشر صورها مع فادي ابراهيم وتطمئن!
Lebanon 24
بعد وضعه على آلة الأوكسجين بسبب مضاعفات كورونا.. ممثلة تنشر صورها مع فادي ابراهيم وتطمئن!
15:36 | 2021-01-19
19/01/2021 03:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إدخال ممثل لبناني قدير إلى المستشفى بعد تدهور وضعه بسبب كورونا
Lebanon 24
إدخال ممثل لبناني قدير إلى المستشفى بعد تدهور وضعه بسبب كورونا
11:57 | 2021-01-19
19/01/2021 11:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"من اجل جبران"
Lebanon 24
"من اجل جبران"
10:28 | 2021-01-19
19/01/2021 10:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أم انخفاض.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
ارتفاع أم انخفاض.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
09:13 | 2021-01-19
19/01/2021 09:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:00 | 2021-01-20
الحكومة ليست حلاً.. والحوار الوطني الشامل مؤجل
08:47 | 2021-01-20
قبل اجتماع الأعلى للدفاع.. تغريدة لأبيض
08:04 | 2021-01-20
تساؤلات كبرى حول قيادي في "الوطني الحر"
08:00 | 2021-01-20
حسان دياب.. يفتش عن "حج خلاص"!!
07:32 | 2021-01-20
سببان وراء مبادرة دياب
07:22 | 2021-01-20
مبادرة الراعي قائمة.. ما الجديد؟
فيديو
"الأرض الخارقة".. اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي! (فيديو)
Lebanon 24
"الأرض الخارقة".. اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي! (فيديو)
18:00 | 2021-01-19
20/01/2021 09:05:48
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تكشف عن مواصفات ساعتها المنزلية الذكية! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تكشف عن مواصفات ساعتها المنزلية الذكية! (فيديو)
15:00 | 2021-01-19
20/01/2021 09:05:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بهدفيْ إبراهيموفيتش.. "ميلان" يعود لصدارة الدوري الإيطالي منفرداً (فيديو)
Lebanon 24
بهدفيْ إبراهيموفيتش.. "ميلان" يعود لصدارة الدوري الإيطالي منفرداً (فيديو)
15:00 | 2021-01-19
20/01/2021 09:05:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact