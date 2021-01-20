لبنان

تساؤلات كبرى حول قيادي في "الوطني الحر"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-01-2021 | 08:04
A-
A+
Doc-P-785920-637467268019331376.jpg
Doc-P-785920-637467268019331376.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علم "لبنان 24" من مصادر مطلعة أن ثمة تساؤلات كبرى بدأت تُطرح داخل قيادة التيار "الوطني الحر" حول أحد القياديين الذي بات مؤخرا يتسبب بإحراج التيار اعلامياً وسياسياً وعلى مستوى الرأي العام.
وأشارت المصادر الى أن هذا القيادي بالتحديد يغرّد خارج السرب السياسي للتيار وعكس مبادئه ويجر معه على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الهجمات التي يتعرض لها، جزءا من المغردين التابعين للتيار والذين يدافعون عنه بشراسة بوصفه "عونياً"! لذلك بدأت علامات الاستفهام تطال هذا القيادي من داخل التيار حول ما اذا كان يقوم بمهمّة مدروسة لضرب صورة التيار وشق صفوفه لأهداف شخصية وقد تكون سياسية.
وتساءلت بعض الاوساط السياسية البعيدة عن "الوطني الحر" عمّا اذا كان أداء هذا القيادي هو عبارة عن رسائل يريد التيار ايصالها بشكل غير مباشر وبصورة غير رسمية. 

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2021-01-20
08:47 | 2021-01-20
08:00 | 2021-01-20
07:45 | 2021-01-20
07:32 | 2021-01-20
07:22 | 2021-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website