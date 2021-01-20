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لبنان
تساؤلات كبرى حول قيادي في "الوطني الحر"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-01-2021
|
08:04
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علم "لبنان 24" من مصادر مطلعة أن ثمة تساؤلات كبرى بدأت تُطرح داخل قيادة التيار "الوطني الحر" حول أحد القياديين الذي بات مؤخرا يتسبب بإحراج التيار اعلامياً وسياسياً وعلى مستوى الرأي العام.
وأشارت المصادر الى أن هذا القيادي بالتحديد يغرّد خارج السرب السياسي للتيار وعكس مبادئه ويجر معه على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الهجمات التي يتعرض لها، جزءا من المغردين التابعين للتيار والذين يدافعون عنه بشراسة بوصفه "عونياً"! لذلك بدأت علامات الاستفهام تطال هذا القيادي من داخل التيار حول ما اذا كان يقوم بمهمّة مدروسة لضرب صورة التيار وشق صفوفه لأهداف شخصية وقد تكون سياسية.
وتساءلت بعض الاوساط السياسية البعيدة عن "الوطني الحر" عمّا اذا كان أداء هذا القيادي هو عبارة عن رسائل يريد التيار ايصالها بشكل غير مباشر وبصورة غير رسمية.
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