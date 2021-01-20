قبل اجتماع الأعلى للدفاع.. تغريدة لأبيض

على حسابه على "تويتر" وقبل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، غرّد مدير عام مستشفى رفيق الحريري الحكومي قائلاً: "الدول التي انتصرت في معركة الكورونا ليست تلك التي لديها مستشفيات أكبر أو المزيد من أسرة العناية المركزة. يعود النصر إلى البلدان التي اتبعت سياسة إجراءات احتواء صارمة للغاية، وطبقت تدابير فعالة وسريعة للفحص والتعقب، واقنعت مواطنيها، أو أجبرتهم، على الامتثال لتدابير السلامة".

الدول التي انتصرت في معركة الكورونا ليست تلك التي لديها مستشفيات أكبر أو المزيد من أسرة العناية المركزة. يعود النصر إلى البلدان التي اتبعت سياسة إجراءات احتواء صارمة للغاية، وطبقت تدابير فعالة وسريعة للفحص والتعقب، واقنعت مواطنيها، أو أجبرتهم، على الامتثال لتدابير السلامة. — Firass Abiad (@firassabiad) January 20, 2021 وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعا المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارىء ظهر الخميس في 21 الحالي، في قصر بعبدا وذلك لمناقشة توصية خلية كورونا بطلب تمديد الاقفال التام.