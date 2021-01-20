لبنان

تحقيق مع شخصية مصرفية رفيعة وجولة مرجع على خلاف معه

Lebanon 24
20-01-2021 | 09:18
A-
A+
Doc-P-785946-637467313672577043.jpg
Doc-P-785946-637467313672577043.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ربطت جهات نافذة بين المعلومات عن طلب دولي للتحقيق مع شخصية مصرفية رفيعة وجولة مرجع على خلاف معه، بحسب أسرار "اللواء". 
 
مواضيع ذات صلة
نصرالله: نطالب قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي بكشف نتيجة التحقيق عن انفجار المرفأ للشعب اللبناني
lebanon 24
20/01/2021 11:30:32 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: تحقيق الجيش اللبناني وكذلك القوى الأمنية بشأن انفجار مرفأ بيروت انتهى واعطي نسخة منه للمحقق العدلي وهنا نسأل الا يحق للبنانيين الاطلاع على هذا التحقيق
lebanon 24
20/01/2021 11:30:32 Lebanon 24 Lebanon 24
استدعاء ثوار جل الديب للتحقيق في ثكنة شكري غانم في الفياضية ووقفة تضامنية (صوت لبنان)
lebanon 24
20/01/2021 11:30:32 Lebanon 24 Lebanon 24
القاضية غادة عون استمعت اليوم الى حاكم مصرف لبنان في اطار التحقيقات التي تجريها بملف الدولار المدعوم (LBCI)
lebanon 24
20/01/2021 11:30:32 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تحقيق

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:20 | 2021-01-20
10:57 | 2021-01-20
10:44 | 2021-01-20
10:32 | 2021-01-20
10:31 | 2021-01-20
10:20 | 2021-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website