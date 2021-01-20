تحرّك دياب المستغرب!

إستغرب بعض الذين هم على إطلاع بما يجري من وساطات بين الرئاستين الأولى والثالثة أن يدخل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب على خط هذه الوساطات، متسائلة عمّن يقف وراءه أو من أوحى له بذلك، خصوصًا ان دياب غير منزعج من الخلافات المستعرة بين قصر بعبدا و"بيت الوسط"، بإعتبار أن إقامته في السراي الحكومي لا تشكّل له أي حرج.