لبنان

تحرّك دياب المستغرب!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-01-2021 | 09:29
A-
A+
Doc-P-785950-637467319618486264.jpg
Doc-P-785950-637467319618486264.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستغرب بعض الذين هم على إطلاع بما يجري من وساطات بين الرئاستين الأولى والثالثة أن يدخل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب على خط هذه الوساطات، متسائلة عمّن يقف وراءه أو من أوحى له بذلك، خصوصًا ان دياب غير منزعج من الخلافات المستعرة بين قصر بعبدا و"بيت الوسط"، بإعتبار أن إقامته في السراي الحكومي لا تشكّل له أي حرج. 

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:30 | 2021-01-20
11:20 | 2021-01-20
10:57 | 2021-01-20
10:44 | 2021-01-20
10:32 | 2021-01-20
10:31 | 2021-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website