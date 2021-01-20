لبنان

مليون دولار بدلًا من 250 ألف دولار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-01-2021 | 09:29
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استغرب مرجع حقوقي سرعة نشر وتوزيع بيان تضمن خبراً عن فوز لبنان بغرامة مالية من جراء حكم صدر عن هيئة تحكيم دولية في دعوى قضائية ضد الدولة اللبنانية، مشيراً الى أن القطبة المخفية لا تكمن في المبلغ الزهيد الذي ربحته الدولة كغرامة (250 ألف دولار أميركي) إنما في توجيه رسالة من مرجعية رئاسية الى مرجعية رئاسية أخرى من خلال التصويب على أحد القضاة المحسوبين على الأخيرة، والذي كان يتولى منصباً حساساً خلال سلوك الدعوى مسارها القضائي.
ويشير المرجع القانوني الى أن القاضي المشار اليه حاول إقناع المعنيين بعدم السير بالدعوى لأنها خاسرة حتماً والقبول بمبدأ التسوية وفك النزاع، وكان سينتج عن ذلك خسارة 147 ألف دولار لصالح خزينة الدولة، ما يدخل في خانة هدر المال العام.
واعتبر المرجع الحققوقي أنه كل على الدولة أن تطالب بمبلغ لا يقل عن مليون دولار كغرامة وتعويض مستحقين لها.

لبنان

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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