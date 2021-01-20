حراك المتعاقدين: بعدما أهاننا كلام وزير التربية أمس لا عودة عن الاضراب

اعتبر "حراك المتعاقدين" في بيان أنه "من غير المقبول أن يتعامل أهل السياسة والحكم مع المتعاقدين بقلة احترام"، مستغربا كلاما لوزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب عبر قناة الجديد أمس يقول فيه ردا على سؤال "ان السياسيين لا يريدون تثبيتكم".أضاف البيان: "نحن أيضا لا نريدكم، ولن ننتخبكن بعد اليوم، لا نريد سلطتكم ووصايتكم، وبالتالي لم يعد الاضراب مقصورا على عدد الساعات بقدر ما أهينت كرامة 30 الف متعاقد أمس".وأكدوا أن "لا عودة عن الاضراب إلا بإقرار اقتراح قانون احتساب كامل الساعات ومن بعده اقتراح قانون تثبيت المتعاقدين، وبالتالي لا امتحانات مدرسية ولا امتحانات رسمية وهذا حقنا تماما كما حصل ايام الوزير بو صعب عندما أعلنت هيئة التنسيق الاضراب المفتوح للحصول على سلسلة رتب لكن ما يختلف اليوم هو ان اضرابنا ليس من اجل سلسلة رتب بل من أجل سلسلة كرامات المتعاقدين".