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لبنان
الثلوج تغطّي منطقة الضنية (صور)
Lebanon 24
20-01-2021
|
09:34
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غطّت الثلوج منطقة الضنية في الشمال، حيث يشهد لبنان موجة طقس بارد انعكست على مختلف المناطق لا سيما المناطق الجبلية.
المصدر: لبنان 24 - الشمال
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