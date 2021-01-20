لبنان

هذه مرتبة لبنان في تصنيف أقوى جيوش المنطقة العربية.. مصر والسعودية بالطليعة

Lebanon 24
20-01-2021 | 17:00
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أدرج التصنيف السنوي الدوري للقوة العسكرية لدول العالم لعام 2021، الصادر عن موقع "غلوبال فاير باور" مصر في المرتبة الثانية بعد تركيا، تليها إيران في المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط.

وتصدر مؤسسة "غلوبال فاير باور" تصنيفها لعام 2021 والذي يصنف أقوى جيوش العالم وبناء القوة العسكرية المحتملة؛ إذ يستخدم الترتيب النهائي أكثر من 50 عاملاً فردياً لتحديد درجة مؤشرات القوة في دولة معينة، ومن بين هذه العوامل القوة العسكرية من ذخيرة وعتاد وأسلحة ثقيلة إضافة إلى الإمكانات المالية والقدرة اللوجستية والجغرافيا لـ 138 دولة.

وجاءت في المرتبة الأولى شرق أوسطياً تركيا، وثانياً مصر، وثالثاً إيران، وحلّت السعودية رابعاً، وخامساً جاء الكيان الصهيوني، ثم الإمارات في المرتبة السادسة، وسابعاً العراق، وثامناً سوريا، وتاسعاً الكويت، في حين حلّت سلطنة عمان في المرتبة العاشرة، ثم الأردن في المركز الـ 11، تلاها اليمن، في حين جاءت قطر والبحرين في المركزين الـ13 والـ14 على التوالي، وتذيّل القائمة لبنان على مستوى جيوش الشرق الأوسط.

منطقة اضطراب

ووفقاً للتقرير، لا يزال الشرق الأوسط منطقة مضطربة في العالم، ما يجبر مختلف اللاعبين الإقليميين على الاحتفاظ بجيوش كبيرة دائمة، وتبقى القوى الإقليمية الرئيسية هي تركيا ومصر وإيران والسعودية، والكيان الصهيوني، على التوالي، وفق ما جاء في التقرير.

الخليج العربي

قال التقرير: "لا يزال الخليج العربي إحدى أكثر المناطق تقلّبا على هذا الكوكب، وموطناً لكثير من احتياطيات النفط في العالم، وأبرز اللاعبين فيه المملكة العربية السعودية، وإيران".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعمل دائماً على محاولة ردع إيران، في حين تدعم المملكة العربية السعودية، مع الاستمرار في إعادة بنائها المكلف للعراق الذي مزّقه الحرب.

ترتيب جيوش دول مجلس التعاون الخليجي في 2021

1 - السعودية
2 - الإمارات
3 - الكويت
4 - سلطنة عمان
5 - قطر
6 - البحرين

الترتيب العالمي

1 - الولايات المتحدة الأميركية.
2 - روسيا.
3 - الصين.
4 - الهند.
5 - اليابان.
6 - كوريا الجنوبية.
7 - فرنسا.
8 - بريطانيا.
9 - البرازيل.
10 - باكستان.
11 - تركيا.
12 - إيطاليا.
13 - مصر.
14 - إيران.
15 - ألمانيا.
16 - أندونيسيا.
17 - السعودية.
18 - أسبانيا.
19 - أستراليا.
20 - الكيان الصهيوني.


المصدر: وكالات
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