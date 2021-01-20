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لبنان
صاعقة تقطع الكهرباء والهاتف في حدتون.. والاهالي يناشدون فرق الصيانة اصلاح الاعطال
Lebanon 24
20-01-2021
|
10:13
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ضربت صاعقة قوية شبكتي الكهرباء والاتصالات في بلدة حدتون البترونية ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي والتسبب بأعطال في التجهيزات الكهربائية وعزل البلدة هاتفيا.
وناشد الأهالي وزارة الاتصالات، وتحديدا هيئة أوجيرو، إرسال فرق الصيانة في أسرع وقت ممكن لإصلاح الأعطال على شبكة الاتصالات الارضية في البلدة بعد ان قطعت جميع الخطوط بسبب الصاعقة.
كما تسببت الصاعقة بأضرار في المنازل، ولم يعد بإمكان الطلاب متابعة دراستهم، بالاضافة الى وجود المرضى المصابين بكورونا والملتزمين الحجر المنزلي وقد فقدوا تواصلهم الوحيد مع الخارج بسبب انقطاع الانترنت.
وأكد الأهالي أن" الوضع في البلدة حرج للغاية وبحاجة لتحرك سريع من قبل فرق عمل أوجيرو في مركز هاتف جبيل، لا سيما وأن البلدة موصولة هاتفيا بمركز ميفوق في قضاء جبيل".
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