الراعي متريث في مساعيه!



اكدت اوساط سياسية مطلعة أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مستمر في مساعيه التي بدأها قبل مدة من اجل تذليل العقبات المرتبطة بتشكيل الحكومة.



واشارت الاوساط الى أن الراعي قد يكون متريثا حاليا لأن التوتر الحاصل بين قصر بعبدا و"بيت الوسط" لا يسمح بأي خطوة حاليا، والوقت الآن غير مناسب، لكن هذا لا يعني انه لن يستكمل اتصالاته في القريب العاجل.