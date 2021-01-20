هل وزع "حزب الله" محروقات حصل عليها من ايران؟

علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة ان حصص المازوت التي وزعها "حزب الله" قبل ايام لنحو ٢٠ الف عائلة في البقاع، والتي اثارت جدلا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يستوردها من ايران، بل اشتراها من السوق اللبناني.واشارت المصادر الى ان الحزب سيستمر بشكل شهري بتوزيع هذه الحصص وقد تتوسع الشريحة المستفيدة منها في حال استمر الوضع الاقتصادي بالتدهور، وهو ليس بحاجة حاليا للحصول على المحروقات من خارج الحدود.