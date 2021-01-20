10
o
بيروت
15
o
طرابلس
8
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
10
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
8
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
هل وزع "حزب الله" محروقات حصل عليها من ايران؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-01-2021
|
10:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة ان حصص المازوت التي وزعها "حزب الله" قبل ايام لنحو ٢٠ الف عائلة في البقاع، والتي اثارت جدلا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يستوردها من ايران، بل اشتراها من السوق اللبناني.
واشارت المصادر الى ان الحزب سيستمر بشكل شهري بتوزيع هذه الحصص وقد تتوسع الشريحة المستفيدة منها في حال استمر الوضع الاقتصادي بالتدهور، وهو ليس بحاجة حاليا للحصول على المحروقات من خارج الحدود.
لبنان
رادار لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
قبيل مغادرة البيت الابيض...ماذا قالت إبنة ترامب عن خطيبها اللبناني؟
Lebanon 24
قبيل مغادرة البيت الابيض...ماذا قالت إبنة ترامب عن خطيبها اللبناني؟
23:03 | 2021-01-19
19/01/2021 11:03:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وضعه على آلة الأوكسجين بسبب مضاعفات كورونا.. ممثلة تنشر صورها مع فادي ابراهيم وتطمئن!
Lebanon 24
بعد وضعه على آلة الأوكسجين بسبب مضاعفات كورونا.. ممثلة تنشر صورها مع فادي ابراهيم وتطمئن!
15:36 | 2021-01-19
19/01/2021 03:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"علينا الحذر".. وباء آخر "قادم" من الصين يشبه كورونا
Lebanon 24
"علينا الحذر".. وباء آخر "قادم" من الصين يشبه كورونا
17:00 | 2021-01-19
19/01/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة مستشفى السان جورج تتحدث عن حالة الوزير حسن
Lebanon 24
إدارة مستشفى السان جورج تتحدث عن حالة الوزير حسن
20:31 | 2021-01-19
19/01/2021 08:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
صناديق تراهن على هبوط الدولار بـ10 مليارات دولار.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
صناديق تراهن على هبوط الدولار بـ10 مليارات دولار.. ماذا يحدث؟
16:30 | 2021-01-19
19/01/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
13:39 | 2021-01-20
انقلاب شاحنة على الطريق المحاذية لأوتوستراد الأسد (صور)
13:30 | 2021-01-20
حلّ الموعد المُنتظر.. هل فُرِجَت حكوميًّا؟
13:23 | 2021-01-20
مايكل بولس اللبناني الثري الذي دخل عائلة ترامب.. من هو؟ (صور)
13:14 | 2021-01-20
الحريري استقبل السفير الإماراتي في زيارة وداعية
13:06 | 2021-01-20
تقرير لغرفة عمليات نقابة محامي بيروت: 465 تخلية سبيل إلكترونيا في 2020
13:01 | 2021-01-20
لبنان الأول بين 10 دول في التزلج الألبي
فيديو
"الأرض الخارقة".. اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي! (فيديو)
Lebanon 24
"الأرض الخارقة".. اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي! (فيديو)
18:00 | 2021-01-19
20/01/2021 13:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تكشف عن مواصفات ساعتها المنزلية الذكية! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تكشف عن مواصفات ساعتها المنزلية الذكية! (فيديو)
15:00 | 2021-01-19
20/01/2021 13:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بهدفيْ إبراهيموفيتش.. "ميلان" يعود لصدارة الدوري الإيطالي منفرداً (فيديو)
Lebanon 24
بهدفيْ إبراهيموفيتش.. "ميلان" يعود لصدارة الدوري الإيطالي منفرداً (فيديو)
15:00 | 2021-01-19
20/01/2021 13:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact