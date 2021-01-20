لبنان

عراجي: لا يمكن لخطة توزيع اللقاح أن تدخل بزواريب شعوبية لا نفع لها

Lebanon 24
20-01-2021 | 10:32
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غرد النائب عاصم عراجي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "في موضوع خطة توزيع اللقاح علينا أن نتعلم من أخطائنا وندع أهل العلم يقومون بعملهم وفق أطر علمية فقط لا غير. لا يمكن لهذه الخطة أن تدخل في زواريب شعوبية أو زبائنية أو مناطقية لا نفع لها".
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عاصم عراجي

لبنان

كورونا

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