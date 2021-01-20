حواجز لقوى الامن في منطقة اقليم الخروب للاشراف على تطبيق الاقفال العام

نفذت عناصر قوى الأمن الداخلي، سلسلة من الحواجز والدوريات في منطقة اقليم الخروب، للاشراف على تطبيق الاقفال العام ومنع التجول، الذي صدر عن الحكومة، في اطار مواجهة ومكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره.ولهذه الغاية، اقامت، عناصر من قوى الامن التابعة لفصيلة شحيم، صباح اليوم حاجزا على الطريق العام لاقليم الخروب في بلدة سبلين، حيث تم التدقيق بالسيارات العابرة ومن داخلها، لجهة التأكد من التزام الاجراءات والتدابير الوقائية لجهة وضع الكمامات، ومنع التجول، وقد عملت قوى الامن على اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، كما سطرت الدوريات محاضر ضبط بالمحال التي خرقت قرار الاقفال العام.في هذا الوقت، استمر التزام منطقة اقليم الخروب الاقفال العام ومنع التجول، واقتصرت الحركة على السيارات من اصحاب الاستثناءات.