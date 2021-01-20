لبنان

مصلحة الليطاني: التمكن من استثمار الامطار في توليد الطاقة الكهرومائية في الاولي وجون

Lebanon 24
20-01-2021 | 11:20
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، انها "وبفضل جهوزية معاملها على الشبكة العامة وجهود مستخدميها قد تمكنت من استيعاب الأمطار التي هطلت خلال هذا الأسبوع في الحوض الاعلى لنهر الليطاني وحوض الاولي لاستثمارها في توليد الطاقة الكهرومائية،‏ وحيث تحويل هذه المياه عبر المآخذ الى معامل توليد الطاقة في الاولي وجون وهي التالية:

1- مأخذ على نهر الشتاء في مشغرة بالقرب من عين الزرقاء حيث تم تحويل 5 امتار مكعبة في الثانية الى نفق عبد العال - انان لزيادة انتاج معمل ارقش.

2- مأخذ وادي جزين على شلالات جزين ونبع عزيبة حيث تم تحويل 3 امتار مكعبة في الثانية الى نفق جزين - انان لزيادة انتاج معمل ارقش.

3- مأخذ حوض الأولي على نهر بسري حيث تم تحويل 11 مترا مكعبا في الثانية الى حوض الأولي لزيادة انتاج معمل حلو.

وبنتيجته تم زيادة قدرة الإنتاج الى 75 ميغاوات من هذه الروافد طيلة الأيام الثلاثة الماضية. في حين تم تخزين زهاء 11 مليون متر مكعب في بحيرة القرعون خلال الأيام الثلاثة الماضية".
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