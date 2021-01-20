لبنان

انحسار المنخفض الجوي بعد الظهر.. والطقس غدا شديد البرودة

Lebanon 24
20-01-2021 | 11:37
A-
A+
Doc-P-785984-637467396329327740.jpg
Doc-P-785984-637467396329327740.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع درجات حرارة متدنية صباحا ونسبة رطوبة منخفضة على الساحل، يتكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع ال 1000متر و ما فوق. وجاء في النشرة الاتي:

لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة منخفض جوي ماطر مصحوب بكتل هوائية باردة حتى بعد ظهر اليوم الأربعاء، حيث ينحسر تدريجيا بينما يبقى تأثير الكتل الهوائية الشديدة البرودة خلال الأيام القليلة المقبلة.
المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل : من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة حيث تكون دون معدلاتها الموسمية، وتسيطر الكتل الهوائية الشديدة البرودة و تتعمق على كامل الاراضي اللبنانية كما تنشط الرياح، وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية، مع حدوث برق ورعد خصوصا في المناطق الشمالية والجنوبية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما دون ذلك في بعض المناطق الشمالية. تخف حدة الأمطار والثلوج بعد الظهر وتنحسر تدريجيا اعتبارا من المساء، وتحل موجات من الصقيع حيث يتكون الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من 1000 متر.


الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع درجات حرارة متدنية صباحا ونسبة رطوبة منخفضة على الساحل، يتكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع ال 1000متر و ما فوق .


الجمعة: صاف اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة ، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة. يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من 1200 متر و رياح شمالية شرقية ناشطة مساء .


السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ، مع رطوبة منخفضة و رياح شمالية شرقية ناشطة خصوصا شمال البلاد.
- الحرارة على الساحل من 6 الى 14 درجة، فوق الجيال من 6 الى 10درجات، في الداخل من 5 الى 10 درجات.
- الرياح السطحية: غربية الى شمالية - غربية ناشطة سرعتها بين 30 و 45 كم/س.
- الانقشاع: سيء الى متوسط.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و60 % .
- حال البحر: مائج (ما يقارب 3 امتار)، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
- الضغط الجوي: 769 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,42
- ساعة غروب الشمس: 16,51
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:44 | 2021-01-20
15:30 | 2021-01-20
15:29 | 2021-01-20
15:25 | 2021-01-20
15:20 | 2021-01-20
14:37 | 2021-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website