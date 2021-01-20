انحسار المنخفض الجوي بعد الظهر.. والطقس غدا شديد البرودة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع درجات حرارة متدنية صباحا ونسبة رطوبة منخفضة على الساحل، يتكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع ال 1000متر و ما فوق. وجاء في النشرة الاتي:لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة منخفض جوي ماطر مصحوب بكتل هوائية باردة حتى بعد ظهر اليوم الأربعاء، حيث ينحسر تدريجيا بينما يبقى تأثير الكتل الهوائية الشديدة البرودة خلال الأيام القليلة المقبلة.المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل : من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة حيث تكون دون معدلاتها الموسمية، وتسيطر الكتل الهوائية الشديدة البرودة و تتعمق على كامل الاراضي اللبنانية كما تنشط الرياح، وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية، مع حدوث برق ورعد خصوصا في المناطق الشمالية والجنوبية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما دون ذلك في بعض المناطق الشمالية. تخف حدة الأمطار والثلوج بعد الظهر وتنحسر تدريجيا اعتبارا من المساء، وتحل موجات من الصقيع حيث يتكون الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من 1000 متر.الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع درجات حرارة متدنية صباحا ونسبة رطوبة منخفضة على الساحل، يتكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع ال 1000متر و ما فوق .الجمعة: صاف اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة ، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة. يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من 1200 متر و رياح شمالية شرقية ناشطة مساء .السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ، مع رطوبة منخفضة و رياح شمالية شرقية ناشطة خصوصا شمال البلاد.- الحرارة على الساحل من 6 الى 14 درجة، فوق الجيال من 6 الى 10درجات، في الداخل من 5 الى 10 درجات.- الرياح السطحية: غربية الى شمالية - غربية ناشطة سرعتها بين 30 و 45 كم/س.- الانقشاع: سيء الى متوسط.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و60 % .- حال البحر: مائج (ما يقارب 3 امتار)، حرارة سطح الماء: 19 درجة.- الضغط الجوي: 769 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 6,42- ساعة غروب الشمس: 16,51