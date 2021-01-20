الجنرال الأبيض ضيف لبنان.. وهذه تفاصيل انحسار المنخفض الجوي (فيديو)

بعد طول انتظار، ارتدت مختلف المناطق اللبنانية ثوبها الأبيض فلم يفرّق المنخفض الجوي اليوناني بين ساحل وجبل وداخل.

وفي التفاصيل أنّ الثلوج تساقطت في النبطية وبعلبك، كما وغطت الثلوج جسر المديرج. والتقطت كاميرات اللبنانيين لقطات ساحرة لهذا المشهد الذي ينتظرونه كل عام.

ثلوج لبنان طريق بيروت- دمشق في ظهر البيدر 18 / 1 / 2021 👇🏿 pic.twitter.com/FYFfe3kyPH — صـالح ابراهيم الونين (@waneensal) January 20, 2021

وأمس، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس اليوم غائما جزئيا الى غائم أحيانا، مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة حيث تكون دون معدلاتها الموسمية، وتسيطر الكتل الهوائية الشديدة البرودة على كامل الاراضي اللبنانية كما تنشط الرياح، وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد.

وجاء في النشرة أمس ما يلي: تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق، وتخف حدة الأمطار والثلوج بعد الظهر وتنحسر تدريجيا اعتبارا من المساء، وتحل موجات من الصقيع حيث يتكون الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1000 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.

وأضافت: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة منخفض جوي ماطر، عاصف ومصحوب بكتل هوائية باردة حتى مساء الأربعاء حيث ينحسر تدريجيا، بينما يبقى تأثير الكتل الهوائية الباردة للأيام التالية.



الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة حيث تكون دون معدلاتها الموسمية، وتسيطر الكتل الهوائية الشديدة البرودة على كامل الاراضي اللبنانية كما تنشط الرياح، وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق. تخف حدة الأمطار والثلوج بعد الظهر وتنحسر تدريجيا اعتبارا من المساء، وتحل موجات من الصقيع حيث يتكون الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1000 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.



الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع درجات حرارة متدنية صباحا، ويتكون الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من ارتفاع ال 1000 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية، كما تنخفض نسبة الرطوبة.



الجمعة: صاف اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، يتحول ليلا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

وأظهرت المشاهد المتداولة حجم المعاناة التي تعصف بالمنطقة وسط بمناشدة الأهالي المعنيين بالتدخل وإيجاد حلول لتصريف المياه.