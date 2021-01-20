بحوزتهم مادة "السيلفيا" المخدرة.. توقيف اشخاص بجرم سرقة ومخدرات

أوقفت إحدى دوريات شعبة المعلومات في الميناء كل من ج. ي. وح. أ. أثناء قيامهما بحرق كمية من النحاس وضبطت بحوزتهما كمية من مادة النحاس. كما ضبطت عدة للسرقة وكمية من مادة السيلفيا المخدرة.سُلما الى فصيلة الميناء لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.وفي ابي سمراء أوقفت إحدى دوريات شعبة المعلومات ع. ش. الذي ضبط بحوزته أكياس بداخلها الحجم بداخلها مادة السيلفيا المخدرة، وأ. ش. ضبطت معه أكياس بداخلها ايضاً كمية من مادة السيلفيا المخدرة.سلما الى فصيلة ابي سمراء لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.