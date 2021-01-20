لبنان

بحوزتهم مادة "السيلفيا" المخدرة.. توقيف اشخاص بجرم سرقة ومخدرات

Lebanon 24
20-01-2021 | 12:41
A-
A+
Doc-P-785997-637467432954959581.jpeg
Doc-P-785997-637467432954959581.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقفت إحدى دوريات شعبة المعلومات في الميناء كل من ج. ي. وح. أ. أثناء قيامهما بحرق كمية من النحاس وضبطت بحوزتهما كمية من مادة النحاس. كما ضبطت عدة للسرقة وكمية من مادة السيلفيا المخدرة.
سُلما الى فصيلة الميناء لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.


وفي ابي سمراء أوقفت إحدى دوريات شعبة المعلومات ع. ش. الذي ضبط بحوزته أكياس بداخلها الحجم بداخلها مادة السيلفيا المخدرة، وأ. ش. ضبطت معه أكياس بداخلها ايضاً كمية من مادة السيلفيا المخدرة.

 سلما الى فصيلة ابي سمراء لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:44 | 2021-01-20
15:30 | 2021-01-20
15:29 | 2021-01-20
15:25 | 2021-01-20
15:20 | 2021-01-20
14:37 | 2021-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website