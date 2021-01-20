لبنان

60 حالة "كورونا" في مغدوشة.. وخدمات مجانية للمصابين من أبناء البلدة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-01-2021 | 12:42
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أعلن رئيس بلدية مغدوشة، رئيف يونان، أنّ عدد الإصابات بـ"كورونا" في البلدة أصبح 60 اصابة، مشدداً على ضرورة "الوعي في هذه المرحلة والتزام المنزل وعدم إقامة أي تجمعات داخل المنازل واتباع الاجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة وعلى ضرورة تعامل كل منا مع الآخرين على أساس إنه مصاب".
 
 
واكد يونان في حديث لـ"لبنان 24" ان البلدية ملتزمة بتطبيق قرار الاقفال الجاري تطبيقه حاليا، مشيرا إلى أنه وبمبادرة فردية منه لمواجهة فيروس "كورونا" يداً بيد أهل مغدوشة سيبقى على تقديم الخدمات التالية مجاناً لأبناء البلدة المصابين بالفيروس على نفقته الخاصة:
 
- فحوصات PCR لمصابي بفيروس كورونا والمخالطين.
 
- تأمين مسكن مع كافة التجهيزات لمصابي كورونا وتامين كافة الأدوية الخاصة.
- تأمين الأوكسجين عند الضرورة.
 
- تأمين متابعة طبية مجانية مع أطباء اختصاصيين من أبناء البلدة.
 
هذا وتقوم جمعية "لحياة افضل" بتقديم كافة الرعاية والطعام لمصابي كورونا.
 
 
وتمنى يونان على اهالي بلدة مغدوشة "تطبيق القرارات الصادرة بشأن الحدّ من انتشار فيروس كورونا، والتي تهدف إلى حمايتنا جميعاً وحماية عائلاتنا من خطر الفيروس الذي تفشّى بشكلّ كبير خلال الأسابيع الأخيرة وحوّل الأزمة إلى كارثة".
 
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خاص "لبنان 24"

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