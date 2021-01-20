لبنان

اعتصام لسائقي وأصحاب الفانات المحجوزة في البقيعة وادي خالد

Lebanon 24
20-01-2021 | 12:41
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اعتصم سائقو وأصحاب الفانات المحجوزة لدى الدولة اللبنانية في منطقة البقيعة وادي خالد بمشاركة رابطة مخاتير الوادي ورئيس بلدية المقيبلة ونائب رئيس بلدية رجم عيسى.
 
وطالب المحتجون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقيادة الجيش بإعادة الفانات المحجوزة إلى أصحابها كونها مصدر رزقهم الوحيد وإنصاف أهالي المنطقة كباقي المناطق اللبنانية على جميع الأصعدة، المعيشية منها وتخفيف الإجراءات المتخذة من قبل القوى الأمنية عند مداخل قرى الدريب الأعلى، وأن تكون الإجراءات بحق المهربين وليس "أن يذهب الصالح بطريق الطالح".
 
وتمنى المحتجون على رئيس الحكومة أن يصغي لمطالب هذه العائلات وأن تفرج الدولة عن هذه الفانات التي هي مصدر رزقهم الوحيد.
 
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