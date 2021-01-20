لبنان

لبنان الأول بين 10 دول في التزلج الألبي

Lebanon 24
20-01-2021 | 13:01
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عادت بعثة الإتحاد اللبناني للتزلج على الثلج بعد مشاركتها في بطولة الدول الصغرى للتزلج الألبي التي أقيمت في مونتينيغرو بمشاركة 10 دول منضمة الى اتحاد الدول الصغرى.
ونظمت السباقات على مدى أربعة أيام في التعرج القصير والتعرج الطويل. وحقق الفريق اللبناني للسيدات من خلال اللاعبتين مانو عويس وكارلي إسكندر ثلاث ميداليات ذهبية وثلاث ميداليات برونزية، ليتمكن من احتلال المركز الأول في البطولة.
وتأتي مشاركة الفريق اللبناني قبل بداية موسم التزلج في لبنان وتحضيرا للتصنيف الأولمبي الشتوي، اذ ستقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين السنة المقبلة.
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