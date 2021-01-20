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لبنان
تقرير لغرفة عمليات نقابة محامي بيروت: 465 تخلية سبيل إلكترونيا في 2020
Lebanon 24
20-01-2021
|
13:06
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نشرت نقابة المحامين في بيروت تقريراً عن عمل غرفة العمليات في النقابة التي أنشأتها خلال الحجر الصحي بسبب جائحة الكورونا، وذلك عن العام 2020.
وبلغ العدد الإجمالي للطلبات 5791، في حين أن مجموع عدد الطلبات المكتملة المستندات من أصل العدد المذكور هو 3551 ، أما مجموع القرارات التي تم البت بها فقد بلغ 2019 قراراً.
وقد تم رد 1551 طلب تخلية سبيل وقبول 465 طلباً في جميع المحافظات، فيما بلغ مجموع عدد الطلبات التي لم يرد جواب عليها 1535.
وجاءت النسبة الأكبر في عدد الطلبات المقدمة من تلك الموجهة الى محاكم بعبدا، تلتها محاكم بيروت، صيدا، البقاع، الشمال، بعلبك، المتن ثم باقي قصور العدل في كافة المحافظات.
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