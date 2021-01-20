مايكل بولس اللبناني الثري الذي دخل عائلة ترامب.. من هو؟ (صور)

تتجه الانظار الى الشاب من اصل لبناني مايكل بولس، بعدما أعلنت تيفاني دونالد ترامب خطوبتها على بولس عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام.





وفي عام 2018، التقط المصورون تيفاني ترامب (27 عاما) مع مايكل بولوس في حفل خاص، لتتسرب أخبار العلاقة بينهما إلى الصحافة على أنها "صداقة" سرعان ما تطورت إلى علاقة عاطفية.



وفي 2018، ظهر بولس في حفل داخل ناد يمتلكه ترامب، ثم حضر احتفالا في البيت الأبيض بعد شهر، قبل أن ينشر صورة له مع تيفاني في تايلاند على "إنستغرام".

مصمم خاتم الخطوب لبناني ايضاً ولد مايكل بولس في تكساس عام 1997، ونشأ في نيجيريا حيث تمتلك عائلته الثرية مشاريع استثمارية كبرى هناك، والتحق بالمدرسة الأميركية الدولية في لاغوس. وانتقل بولس بعد ذلك إلى لندن حيث حصل على بكالوريوس الآداب في إدارة الأعمال العالمية من جامعة "ريجنت" عام 2018، ثم درجة الماجستير في إدارة المشاريع والتمويل والمخاطر من جامعة "سيتي" في العاصمة البريطانية عام 2019.وفي عام 2018، التقط المصورون تيفاني ترامب (27 عاما) مع مايكل بولوس في حفل خاص، لتتسرب أخبار العلاقة بينهما إلى الصحافة على أنها "صداقة" سرعان ما تطورت إلى علاقة عاطفية.وفي 2018، ظهر بولس في حفل داخل ناد يمتلكه ترامب، ثم حضر احتفالا في البيت الأبيض بعد شهر، قبل أن ينشر صورة له مع تيفاني في تايلاند على "إنستغرام".

وعبر مايكل بولس عن حبه لـ تيفاني ترامب بخاتم ألماس فاخر يزن أكثر من 13 قيراطاً.

وبحسب موقع "ET بالعربي" فإنّه تم إختيار الخاتم من مصمم المجوهرات اللبناني سامر حليمة، الذي يتخذ من نيويورك مقراً له ويشتهر بالتعامل مع العائلات الملكية، ونجوم الصف الأول في جميع أنحاء العالم.

وفي التفاصيل تم اختيار الخاتم وبيعه في دبي، ومن ثم توجه سامر إلى الولايات المتحدة حيث كان مدعو لحضور الخطوبة.

سعر خاتم الخطوبة الذي يزن أكثر من 13 قيراط، والمؤلف من حجر الزمرد، وحجرين من نوع جانبي قص، لا يزال مجهولا، إلا أن تقديراتنا لسعره تتراوح بين مليون دولار وأكثر.

يذكر أنه، منذ حوالي العام إنتشرت أخبار عن قيام تيفاني ترامب ومايكل بولس، برؤية خاتم للخطوبة عند زيارتهم للمصمم سامر حليمة، حيث إختارت وقتها مجموعة من المجوهرات.

عائلة مايكل بولس

وفي العام الماضي، أعلنت تيفاني عن حبها لبولس يوم عيد ميلاده، مشيرة في منشور على "إنستغرام" إلى أنه "يملأ حياتها بالكثير من الفرح واللطف والضحك".



ويشرف مسعد بولس والد مايكل على أعمال الأسرة، أما والدته سارة بولس فهي مؤسسة جمعية الفنون المسرحية في نيجيريا.

وعائلة بولس تنحدر من قرية كفرعقا ـ الكورة في لبنان.