انقلاب شاحنة على الطريق المحاذية لأوتوستراد الأسد (صور)

أفادت غرفة التحكم المروري عبر "تويتر" عن سقوط جريح نتيجة انقلاب شاحنة على الطريق المحاذية لأوتوستراد الأسد باتجاه بيروت.

ويعمل دراج من مفرزة سير الضاحية يعمل على تسهيل السير في المحلة.