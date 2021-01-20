اجتماع في "الداخلية" للبحث في خطة لتخفيف الضغط عن المستشفيات

اجتمع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، العميد محمد فهمي، في مكتبه ظهر اليوم مع نقيب أطباء لبنان في بيروت، البروفسور شرف ابو شرف، ونقيب أطباء طرابلس والشمال الدكتور سليم أبي صالح ونقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ميرنا عبدالله ضومط، وتم البحث في خطة طبية لتخفيف الضغط عن المستشفيات.