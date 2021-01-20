الحريري التقى الشامسي في زيارة وداعية

استقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ظهر اليوم في بيت الوسط، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان حمد سعيد الشامسي في زيارة وداعية، تخللها عرض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.