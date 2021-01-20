الجرافات والورش الفنية التابعة للاشغال فتحت الطرق الجبلية واقنية تصريف الامطار

أعلنت وزارة الاشغال العامة والنقل في بيان، ان الجرافات والورش الفنية التابعة لها تقوم ، بفتح الطرق الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج. كما قامت بفتح اقنية تصريف الامطار في المناطق كافة. وقامت الورش ايضا بفتح وبتنظيف مجارى الانهر، وهي في جهوزية تامة تحسبا لأي طارئ.