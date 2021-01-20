توقيف سائق صدم مواطنا على طريق عام أبلح

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

"بتاريخ 16-1-2021، وعلى الطريق عام أبلح، أقدم شخص مجهول على متن سيارة رباعية الدفع من نوع "نيسان Pathfinder" لون فضي مجهولة باقي المواصفات، على صدم مواطن من مواليد عام 1953، ما لبث ان فارق الحياة. ولاذ السائق بالفرار إلى جهة مجهولة.

من خلال المتابعة والتحريات التي قامت بها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، توصلت الى تحديد هوية المشتبه به، وتوقيفه بتاريخ 18-1-2021، في بلدة مكسة البقاعية، وضبط السيارة، ويدعى:

-أ. ر. (مواليد عام 1967، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص".