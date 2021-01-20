كورونا تخطف طبيباً لبنانياً.. "صاحب الضمير" رحل!

نعى أبناء كسروان الطبيب جوزيف الحاج إبن بلدة عشقوت، صاحب مستشفى الحاج.وقالوا "طبيب الفقراء والمحتاجين وطبيب منطقة الجرد شكراً لكل ما قدمته في مسيرتك.. الى اللقاء". وذكر آخرون "الطبيب الشافي، الحنون، المحب، المندفع، المتفاني، صاحب الضمير، صاحب الوجه المطمئن، المحبوب... شافي الامراض الجسدية والنفسية، تعمل ليلاً نهاراً ، من دون تذمر، قدمت لكسروان الكثير، زرت بيوتها ساحلاً وجرداً".