حسن لمستشفى السان جورج: أحسنتم صناعة الطب ومداراة الألم

هي مخيلة شريط الأنين ، همسات تراتيل مناجاة صلوات من أحباء أعزة غيارى يبادلونك معنويات نحن بعدنا بحاجة إلك ، مش ممكن تتركنا ونحن ناطرينك؛ فريق طبي مهني ملائكي أتحفوني لياقة ولباقة فن التضحية الآملة الآمنة
شكراً م. السان جورج وعلى كل من لاقكم الدرب أحسنتم صناعة الطب ومداراة الألم pic.twitter.com/O0mBRHKhLL
— Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) January 20, 2021
هي مخيلة شريط الأنين ، همسات تراتيل مناجاة صلوات من أحباء أعزة غيارى يبادلونك معنويات نحن بعدنا بحاجة إلك ، مش ممكن تتركنا ونحن ناطرينك؛ فريق طبي مهني ملائكي أتحفوني لياقة ولباقة فن التضحية الآملة الآمنة
شكراً م. السان جورج وعلى كل من لاقكم الدرب أحسنتم صناعة الطب ومداراة الألم pic.twitter.com/O0mBRHKhLL