حسن لمستشفى السان جورج: أحسنتم صناعة الطب ومداراة الألم

غرد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن عبر حسابه على تويتر: "‏هي مخيلة شريط الأنين، همسات تراتيل مناجاة صلوات من أحباء أعزة غيارى يبادلونك معنويات نحن بعدنا بحاجة إلك، مش ممكن تتركنا ونحن ناطرينك؛ فريق طبي مهني ملائكي أتحفوني لياقة ولباقة فن التضحية الآملة الآمنة. شكرا م.السان جورج وعلى كل من لاقكم الدرب أحسنتم صناعة الطب ومداراة الألم".

هي مخيلة شريط الأنين ، همسات تراتيل مناجاة صلوات من أحباء أعزة غيارى يبادلونك معنويات نحن بعدنا بحاجة إلك ، مش ممكن تتركنا ونحن ناطرينك؛ فريق طبي مهني ملائكي أتحفوني لياقة ولباقة فن التضحية الآملة الآمنة

شكراً م. السان جورج وعلى كل من لاقكم الدرب أحسنتم صناعة الطب ومداراة الألم pic.twitter.com/O0mBRHKhLL — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) January 20, 2021