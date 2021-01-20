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لبنان
كيف علق طليس على ما حصل بين السائقين امام حرم المطار؟
Lebanon 24
20-01-2021
|
16:11
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أصدر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، بيانا، علق فيه على "ما حصل امام حرم مطار رفيق الحريري الدولي بين السائقين العموميين "تاكسي المطار" وغيرهم من من أعطوا استثناء في العمل من والى المطار، وقال:" حذرنا مرارا وتكرارا من سياسة الكيل بمكيالين في اصدار القرارات واتخاذ الاجراءات لا سيما في ما يتعلق بقرار الاقفال العام واعتماد الاستثناءات ممن دون معايير منطقية.
أضاف:"من هنا ومن جديد: نتوجه الى دولة رئيس الحكومة وضع يده على هذا الموضوع وضبط المعايير، بل الغاء الاستثناءات على قاعدة: "ظلم في السوية عدل في الرعية"، متمنيا بحث موضوع النقل وتداعيات الاقفال اذا ما تم تمديده مع اتحادات ونقابات النقل البري مباشرة.
وختم :"دولة الرئيس:"أهل مكة أدرى بشعابها".
وكان قد أفاد مراسل "لبنان 24" عن وقوع إشكال كبيرفي مطار بيروت الدولي. وفي التفاصيل، إن الاشكال وقع بين سائقي التاكسي وسيارات الفنادق، التي ترسل سياراتها لنقل المسافرين لقضاء فترة الحجر.
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