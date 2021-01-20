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لبنان
هذا ما ضبطته مخابرات الجيش في احد المقاهي الميناء!
Lebanon 24
20-01-2021
|
17:12
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أوقفت دورية لاستخبارات الجيش ليل امس المدعو "س.م" من التابعية السورية داخل احد المقاهي في مدينة الميناء حيث عثر بحوزته على ٣٦ حبة كبتاغون وقطعة حشيش، وقد سلم على اثرها الى الجهات المختصه مع المضبوطات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
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