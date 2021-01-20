هذا ما ضبطته مخابرات الجيش في احد مقاهي الميناء!

أوقفت دورية لاستخبارات الجيش ليل امس المدعو "س.م" من التابعية السورية داخل احد المقاهي في مدينة الميناء حيث عثر بحوزته على ٣٦ حبة كبتاغون وقطعة حشيش، وقد سلم على اثرها الى الجهات المختصه مع المضبوطات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.